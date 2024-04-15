CHP'de MYK toplanacak

CHP Genel merkezinde gerçekleştirilerek toplantıların ana gündemi yerel seçim sonuçları olacak.

Saat 13.00'te önce Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık edecek Özgür Özel, A takımı ile iç ve dış siyasetin güncel konularının kapsamlı bir değerlendirmesi yapacak.

Özel'in çarşamba günü Fransa'da katılacağı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oturumu da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.