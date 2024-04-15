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Cumhurbaşkanı'na çağrı... Öğretmenler, atama takvimi ve kontenjanları bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimi ve kontenjanlarını açıklamadı. Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya el atmasını bekliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 11:23, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:26
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Cumhurbaşkanı'na çağrı... Öğretmenler, atama takvimi ve kontenjanları bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimi ve kontenjanlarını açıklamadı. Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya el atmasını bekliyor.

3 Mayıs'ta başlayacak olan KPSS başvurularına bir aydan az bir zaman kaldı. KPSS 14 Temmuz'da, ÖABT ise 4 Ağustos'ta yapılacak.

ÖĞRETMENLER CUMHURBAŞKANI'NIN KONUYA EL ATMASINI BEKLİYOR

Atamayı bekleyen öğretmenler gelecek planlaması yapamıyor. Ekim ayından bu yana atama kontenjanlarını ve takvimi bekleyen öğretmenler, beklemekten yoruldu. Konuyu Cumhurbaşkanı'nın çözmesini bekliyor.

Öğretmenlerin talebi; artık bir an önce takvim ve kontenjanların açıklanması. Atamaların da mülakat olmadan yapılması.

Twiter X: edipuzen

Edip Üzen

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