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Bütçe martta 209 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe dengesi mart ayında 209 milyar lira açık verdi. Bütçe açığı yılın ilk üç ayında da 500 milyar lirayı aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 12:10, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:53
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Bütçe martta 209 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,7 artarak 483 milyar 842 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 107,4 artışla 692 milyar 807 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mart döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 106 yükselerek 1 trilyon 637 milyar 198 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,9 artarak 2 trilyon 150 milyar 680 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesinde martta 208 milyar 965 milyon lira, ocak-mart döneminde de 513 milyar 482 milyon lira açık oluştu.

Bütçe açığı geçen yılın ocak-mart döneminde 250 milyar 25 milyon lira olmuştu. Geçen yılın mart ayında ise 47 milyar 223 milyon lira olarak kaydedilmişti.

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