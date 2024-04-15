Motosikletiyle kaza yapan polis hayatını kaybetti

İstanbul'da görevli polis memuru Rıdvan Yıldız, kendi kullandığı motosikletiyle evine dönerken kaza yaptı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Yıldız'ın cenazesi Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirildi.

Hayatını kaybeden polis Rıdvan Yıldız için Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Törende duygulu anlar yaşandı. Öz geçmişi ve Kuran-ı Kerim okunduktan sonra Yıldız'ın cenazesi İstasyon Mahallesi Camisi önüne getirildi. Sevenlerinin gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, dualar eşliğinde İstasyon Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Gözeger, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.