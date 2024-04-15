Motosikletiyle kaza yapan polis hayatını kaybetti

Sürücüye selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
Sürücüye selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Süt alım fiyatına zam
Süt alım fiyatına zam
Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma
Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama
DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama
EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde av yasağı başladı
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması
Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Motosikletiyle kaza yapan polis hayatını kaybetti

İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Rıdvan Yıldız baba ocağı Sarıkamış'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 15:35, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:14
Yazdır
Motosikletiyle kaza yapan polis hayatını kaybetti

İstanbul'da görevli polis memuru Rıdvan Yıldız, kendi kullandığı motosikletiyle evine dönerken kaza yaptı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Yıldız'ın cenazesi Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirildi.

Hayatını kaybeden polis Rıdvan Yıldız için Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Törende duygulu anlar yaşandı. Öz geçmişi ve Kuran-ı Kerim okunduktan sonra Yıldız'ın cenazesi İstasyon Mahallesi Camisi önüne getirildi. Sevenlerinin gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, dualar eşliğinde İstasyon Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Gözeger, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber