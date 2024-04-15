Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma

Kentte, 12 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında, Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü tırı durdurmuş, yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 64 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılarak, bir mülkiye müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

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