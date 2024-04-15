Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma
Amasya'da tır dorsesinde yakalandıktan sonra götürüldükleri İl Göç İdaresi Müdürlüğünden kaçan düzensiz göçmenlerle ilgili İçişleri Bakanlığının soruşturma başlattığı öğrenildi.
Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü tırın dorsesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Afganistan uyruklu 64 düzensiz göçmenden 25'i, götürüldükleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki pencerelerin demir korkuluklarını sökerek kaçtı.
Polis ekipleri kaçan göçmenlerden 24'ünü yakaladı, izini kaybettiren 1 göçmenin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılarak, bir mülkiye müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.
Kentte, 12 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında, Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü tırı durdurmuş, yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 64 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.