Bakanlıktan vatandaş talepleri için 6 maddelik genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığa yapılan başvurularda, ilgili idari birimin başvuru sahibine nihai ve kesin cevap vermemesi veya başvuruların süresi içerisinde süratli ve doğru sonuçlandırılmaması, Bakanlık ve ilgili personel aleyhine açılan dava sayısını artırdığı, bunun ise işlem ve maliyet yüküne neden olabildiği gerekçesiyle 6 maddelik bir Genelge yayımladı

Yayımlanan genelgede başvurunun Bakanlık görev alanına girmesi halinde gecikmeksizin ilgili kuruma gönderilmesi, yoğun ve benzer içerikli talepler için matbu gerekçe ve yanıtlar oluşturulması istendi.

Bakanlık ayrıca, Davaya konu olabilecek başvurularda; başvuru sahiplerinin hangi kanun yollarına ve mercilere, hangi süreler içerisinde başvurabileceğinin açık olarak belirtilmesini istedi.

İşte Bakanlığın vatandaş taleplerine yönelik Genelgesi