Su dolu yalağa düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
Sivas'ta 2 yaşındaki çocuk düştüğü su yalağında boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 17:03, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:04
Merkeze bağlı Olukman köyünde Kadir ve Gamze K. çiftinin çocuğu N.K, evlerinin önündeki su dolu yalağa düştü.
Çocuğundan haber alamayan anne, kızını yalağın içerisinde baygın halde buldu.
İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.