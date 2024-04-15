İsviçre gazetesinden Togg'a, 'Türk Teslası' övgüsü

Bakan Özhaseki açıkladı: Bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceyi geçecek
Bakan Özhaseki açıkladı: Bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceyi geçecek
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
MB'den rekor zarar: En ciddi kalem KKM
MB'den rekor zarar: En ciddi kalem KKM
Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu
Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu
Sağlık çalışanlarına saldıran uzman çavuş açığa alındı
Sağlık çalışanlarına saldıran uzman çavuş açığa alındı
Sürücüye selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
Sürücüye selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
Süt alım fiyatına zam
Süt alım fiyatına zam
Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma
Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama
DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama
EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde av yasağı başladı
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İsviçre gazetesinden Togg'a, 'Türk Teslası' övgüsü

İsviçre'de ulusal çapta yayın yapan tek gazete olan Blick, "Türk Teslası" benzetmesi yaptığı Togg'a övgüde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 18:30, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 18:35
Yazdır
İsviçre gazetesinden Togg'a, 'Türk Teslası' övgüsü

Blick'te Wolfgang Gomoll imzasıyla yayımlanan haberde, yapılan test sürüşünün ardından Togg'un akıllı cihazı T10X'in bir Türk prestij objesine dönüştüğü belirtildi.

Haberde, "Elektrikli araç, yapay zekanın radyo çalma listeleri oluşturabildiği dijital ekosistemiyle etkileyici. Ancak test sürüşümüzün de gösterdiği gibi sürüş ve şarj performansı da etkileyici." ifadeleri kullanıldı.

Togg'un 2018'de kurulduğu hatırlatılan haberde, pandemi sürecini zarar görmeden atlattığı ve Türkiye'nin bu markayı geliştirmek için büyük yatırımlar yaptığı belirtildi.

Haberde, "Türk Teslası" benzetmesi yapılan Togg'a övgüde bulunuldu.

Togg'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel olarak verdiği desteğe işaret edilen haberde, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın ise deneyimli bir yönetici olduğu aktarıldı.

T10X'in kokpitinde geniş bir ekran olduğu belirtilen haberde, bu aracın bir uygulama mağazası da içeren kendi işletim sisteminin geliştirildiği kaydedildi.

Togg'un yolcu bölümünü "ikinci bir oturma odası" olarak tanımladığına yer verilen haberde, bilgi sisteminin buna göre tasarlandığı belirtildi.

Sürüş özellikleri bakımından da yeterli olduğu belirtilen Togg'un, 468 kilometreye kadar menzil sağlayabildiği vurgulandı.

Togg'un yakıt ikmali sırasında Skoda Enyaq veya Tesla gibi rakiplerine kolayca ayak uydurabileceği ve hatta bazı durumlarda onları geçebileceği kaydedilen haberde, T10X'in Almanya'ya yıl sonunda gelmesinin beklendiği, İsviçre'ye geliş tarihinin net olmadığı belirtildi.

Haberde, 2032'ye kadar Avrupa yollarında 1 milyon Togg'un dolaşmasının beklendiğine işaret edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber