Bakan Özhaseki açıkladı: Bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceyi geçecek
Bakan Özhaseki açıkladı: Bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceyi geçecek
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
MB'den rekor zarar: En ciddi kalem KKM
MB'den rekor zarar: En ciddi kalem KKM
Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu
Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu
Sağlık çalışanlarına saldıran uzman çavuş açığa alındı
Sağlık çalışanlarına saldıran uzman çavuş açığa alındı
Sürücüye selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
Sürücüye selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
Süt alım fiyatına zam
Süt alım fiyatına zam
Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma
Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama
DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama
EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde av yasağı başladı
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 'tam kanunsuzluk hali' nedeniyle başvuruda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 19:26, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:28
Yazdır
Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları ve Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Lütfü Savaş ile beraber YSK'ya geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener ile makamında görüşen Özel, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Özel, Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin bütün itiraz süreçlerini takip eden genel başkan yardımcılarıyla beraber, 'tam kanunsuzluk hali' nedeniyle başvuruda bulunduklarını belirterek, "Herhalde YSK'ya yapılan tam kanunsuzluk başvurularının en kapsamlısı buydu. Vicdanını dinleyen hakimler de seçimlerin tekrarlanması kararını verecektir. Örnekleriyle, ekleriyle birlikte daha önceki iptal kararlarını da sunduk. 3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır ve bununla ilgili kanıtlar, çuvalların içinde YSK'nın adalet terazisine konulmak üzere beklemektedir" ifadelerini kullandı.

'TAM KANUNSUZLUĞUN DANİSKASIDIR'

2019 yılında tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine işaret eden Özel, "Eğer 31 Mart 2019 İstanbul seçimleri iptal edildiyse, bizim başvurumuzla Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. Hatay'da hiçbir oy, hiçbir sandık yeniden sayılmadı. Öncelikle kanuna aykırı olarak emniyet görevlilerinin ve zabıtaların seçim kurullarında görev yaptıkları, sandık kurulu başkanı oldukları ve memur üye olarak görevlendirildikleri ortadadır. Hal, 'tam kanunsuzluk' halidir. İkinci ve önemli hususumuz, hakkında kısıtlılık kararı bulunan 108 seçmeni biraz önce YSK'ya verdiğimiz dilekçenin ekinde sunduk. Ayrıca 3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır. Aradaki farktan, hatırlarsanız CHP aleyhine sayım kararı alındığında, 'Çok geçersiz oy var, bakmalıyız' demişlerdi. Aradaki farkın 15 katı geçersiz oy var ve kanuna göre geçersiz oyların niçin geçersiz olduğu mutlaka yazılmalıdır. Yazılmamıştır; durum, 'tam kanunsuzluk' halidir. Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde belediye meclis üyesi adayı olan ve ilçe seçim kurulu üyesi olan kişiler, kurul üyeliklerinden istifa etmedikleri halde seçimlerde aday olmuşlar. Seçimlerde partilerin yaptığı itirazlarda bulunmuşlar. İtirazlara karar vermişler. Oy kullanmışlar ve hatta bir tanesi kendi mazbatasını kendi imzalamıştır. Hal, tam kanunsuzluğun daniskasıdır" diye konuştu.

300'e yakın seçmenin yurt dışında oy kullandığını, o gün yurt dışında bulunduklarını ispatladıklarını kaydeden Özel, "Oy kullanmadıklarının ispatı için çizelgeler açılmalıdır. Eğer gerçeği açıklayacaksak, bu kurul hakikatin peşinde koşacaksa ve adalet dağıtacaksa yurt dışında olduğunu ispatladığımız seçmenlerin yerlerine oy kullanılmadığına imza föyleriyle bakmak durumundalar. Kırıkhan'da seçim sürerken çıkan bir arbedede sandıklar dağılmış, pusulalar saçılmış, seçim durdurulmuş. Bir saat sonra 'Sıfırdan başlıyoruz' denilmiş, o ana kadar oy kullanan seçmenler, kullandıkları oyların sandıkta olduğunu sanıp evlerine gitmişler; ama o oylar kullanılamamıştır. Seçim, öğlenin 11.00'inde yeniden başlatılmıştır. Hal, tam kanunsuzluk halidir" dedi.

'BÜYÜK VİCDANSIZLIK YAPILIYOR'

Özel, Antalya'da yaşanan teleferik kazası sonrasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına ilişkin, "Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk yapılıyor. Büyük bir vicdansızlık yapılıyor. Kusuru olan kimse cezasını çeksin, kimseyi koruyacak değiliz. Ancak Kepez Belediye Başkanı geçmişte o şirketin başındayken ilgili bakanlıktan onaylı, sertifikalı, 'Buna yaptırabilirsin' dedikleri şirkete bakım yaptırdıysa, o görevi bıraktıktan sonra da üç kere bakım olduysa, denetim olduysa benim belediye başkanımın görevi bıraktıktan sonra üç kere bakım olan denetim gören teleferiğin kazasından sorumlu tutulup tutukluluk tedbirine başvurma kararı siyasidir. Eğer kusuru olsa mutlaka ve bunun soruşturulması gerekir" açıklamasında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber