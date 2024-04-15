Samsun'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 ölü
Samsun'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 23:55, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 23:56
Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 75. kilometresinde Havza ilçesi Hamamayağı Kavşağı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağdaş G. idaresindeki 16 AOA 307 plakalı yolcu otobüsü ile Fuat Yazıcıoğlu yönetimindeki 55 C 7795 plakalı minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Fuat Yazıcıoğlu, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.