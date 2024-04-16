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AK Parti'de değişim süreci başlıyor, Erdoğan gereğini yapacak

Bu haftadan itibaren ayrıntılı bir seçim değerlendirmesi sürecine girecek olan Erdoğan'ın, MYK'dan başlayarak, kabine ve teşkilatlarda değişiklikler yapabileceği belirtiliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 07:42, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 07:37
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AK Parti'de değişim süreci başlıyor, Erdoğan gereğini yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bayram tatili boyunca AK Parti'nin seçimlerdeki başarısızlığı nedeniyle atılacak adımlar üzerinde çalıştığı öğrenildi. Bu haftadan itibaren ayrıntılı bir seçim değerlendirmesi sürecine girecek olan Erdoğan'ın, MYK'dan başlayarak kabine ve teşkilatlarda değişiklikler yapabileceği belirtiliyor.

TEŞKİLATLARDA "İSTİFA" TEPKİSİ

Bayramı liste çalışması ile geçiren Cumhurbaşkanı'nın, Külliye'deki bazı başdanışmanlar ve bürokratların değişmesini de gündemine aldığı ifade edilirken, bütün bu adımların, AK Parti bünyesindeki Strateji Kurulunun hazırlayacağı rapordan sonra atılması bekleniyor. Seçim sonrası yapılan ilk MYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının 'istifa edebileceklerini' söyledikleri, buna karşın Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir yorum yapmadığı öğrenilmişti. Buna rağmen seçim başarısızlığını üstlenerek istifa eden herhangi bir yöneticinin olmaması da teşkilatların tepkisini çekiyor. Ancak, Cumhurbaşkanı'nın daha önceki uygulamalarında da olduğu gibi 'bütün istişareleri' yapmadan, herhangi bir adım atmayacağı belirtiliyor.

ANSIZIN ADIM ATILACAK

AK Parti kulislerinde de "Cumhurbaşkanı'nın kısa süre içinde görev değişimleri konusunda bir adım atmasını beklemiyoruz. Daha önceki uygulamaları da böyle oldu. Geçmişte, kamuoyunda veya basında kabine değişikliği olacağına yönelik tartışmalar yapılırdı. Cumhurbaşkanı bu değişimi yapacaksa bile, bekler konu gündemden düşünce adım atardı. Şimdi durum biraz farklı ama yine de çok kısa sürede parti yönetiminde veya kabinede bir değişiklik beklenmiyor. Değişim olursa, sürpriz olur. Seçim sonuçlarına dair henüz detaylı bir değerlendirme bile yapılamadı. Bütün Türkiye taranacak. Nerede, niye kaybettik? Beldelere kadar bu analiz yapılacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra, değişim konusunda her türlü adım atılacaktır. Eğer bu arada parti yönetiminden, kabineden veya teşkilatlardan istifa konusunda talep gelirse Cumhurbaşkanı gereğini yapacaktır" değerlendirmesi yapılıyor.

MYK KÖKTEN DEĞİŞTİRİLECEK

AK Parti'nin geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiği olağanüstü kongresinden sonra MKYK'da değişim olsa da, genel başkan yardımcılığı konusunda köklü bir değişim yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı, parti yönetimindeki asıl değişimin mahalli seçim sonrasına bırakıldığı mesajını vermişti. Takvimde sürpriz bir değişiklik olmadığı takdirde seçim sonrasına bırakılan 8. Olağan Kongre'nin sonbaharda yapılması planlanıyor. Kongrenin geçen yıl yapılan 4. Olağanüstü Kongre gibi ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. AK Parti kulislerinde kongrede Erdoğan'ın MYK'yı kökten değiştireceği dillendiriliyor.

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