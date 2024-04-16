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3 ayda tasfiyelik satışlardan 913 milyon TL gelir elde edildi

E-ihale yöntemiyle 2024 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen toplam 3 bin 807 ihaleden 3 bin 332'sinde satış gerçekleşti. İhaleler kapsamında 1081 araç satışından yaklaşık 478 milyon lira, 2 bin 251 eşya grubu satışından 435 milyon lira olmak üzere toplam 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 08:45, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 08:46
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3 ayda tasfiyelik satışlardan 913 milyon TL gelir elde edildi

Ticaret Bakanlığı olarak, Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı, 2014 yılından itibaren elektronik ihale yoluyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de kamu idareleri içinde uygulanan ilk elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla, ihalelerin şeffaf ve ulaşılabilir olması sağlanıyor. Bu sistem sayesinde, ülkede yerleşik tüm vatandaşlar e-devlet ve www.eihale.gov.tr adresinden ihalelere katılabilmekte ve internet bağlantısının olduğu her yerden teklif verebilmektedir.

Ülke ekonomisine 913 milyon liralık katkı

E-ihale yoluyla, ticari araçlardan binek araçlara, kuyumculuk sektöründen tekstil sanayine, elektronik eşyadan mobilyaya, gıda sanayinden kozmetik sektörüne kadar geniş bir yelpazede pek çok eşya piyasa değerinde ve rekabetçi ortamda, etkin bir şekilde satışı gerçekleştirilerek ülke ekonomisine kazandırılıyor.

E-ihale yöntemiyle 2024 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen toplam 3 bin 807 ihaleden 3 bin 332'sinde satış gerçekleşmiş olup, bu ihaleler kapsamında 1081 araç satışından yaklaşık 478 milyon lira, 2 bin 251 eşya grubu satışından 435 milyon lira olmak üzere toplam 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edildi. Ayrıca geçen yılın aynı dönemine göre araç satışlarında %77, eşya satışlarında %299 ve hasılatta ise %141 oranında artış sağlandı. Bunun yanında 2024 yılındaki toplam 84 farklı gruptaki ihalelerin %38'sini elektronik eşya, %11'ini makine aksamı ve yedek parça, %8'ini demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar, %4'ünü yağlı tohum ve meyveler, %3'ünü cam ve cam eşya, %2'sini demir veya çelikten eşya oluşturdu.

Geçen yıla göre yüzde 26 gelir artışı sağlandı

Tasfiyelik hale gelen eşyanın satışı, elektronik ihale uygulamasının yanı sıra Ticaret Bakanlığı'na bağlı perakende satış mağazaları aracılığıyla da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2024 yılında satış mağazalarında 45 bin 18 toplam satış yapılmış olup, bu satışlardan; elektronik eşya (cep telefonu, airfryer, küçük ev aleti vb.) grubunda 28 milyon TL, optik alet ve cihazlar grubunda 5 milyon TL, oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri grubunda 2 milyon TL olmak üzere perakende satış mağazalarımızdan toplamda 53 milyon TL gelir elde edilmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %26 oranında gelir artışı sağlandı.

Ticaret Bakanlığı, ticari hayattaki piyasa bozucu ve rekabete aykırı eylemlerle mücadelenin aralıksız devam edeceğini ülke ekonomisine ve toplumsal refaha katkı sağlayacak çalışmalara azami hassasiyet göstererek devam edileceğini vurguladı.

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