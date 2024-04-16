Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

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