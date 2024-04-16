Dolar günü 32,50 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 32,50 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 18:55, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 18:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,4090
|32,4100
|32,5020
|32,5030
|Avro
|34,4360
|34,4370
|34,5770
|34,5780
|Sterlin
|40,3580
|40,4750
|40,4160
|40,5330
|İsviçre Frangı
|35,3620
|35,5390
|35,5750
|35,7530
|ANKARA
|ABD Doları
|32,3790
|32,4590
|32,4720
|32,5520
|Avro
|34,3960
|34,4760
|34,5370
|34,6170
|Sterlin
|40,2980
|40,5080
|40,3560
|40,5660