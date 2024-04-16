Dolar günü 32,50 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,4090 32,4100 32,5020 32,5030 Avro 34,4360 34,4370 34,5770 34,5780 Sterlin 40,3580 40,4750 40,4160 40,5330 İsviçre Frangı 35,3620 35,5390 35,5750 35,7530 ANKARA ABD Doları 32,3790 32,4590 32,4720 32,5520 Avro 34,3960 34,4760 34,5370 34,6170 Sterlin 40,2980 40,5080 40,3560 40,5660