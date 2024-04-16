İstanbul ve Mardin'de PKK'ya operasyon: 8 gözaltı

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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