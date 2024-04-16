Altının kilogram fiyatı 2 milyon 595 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 475 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 605 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,8 artışla 2 milyon 595 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 550 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 453 milyon 540 bin 491,09 lira, işlem miktarı ise 4.603,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 11 milyar 488 milyon 576 bin 734,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: