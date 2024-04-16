Altının kilogram fiyatı 2 milyon 595 bin liraya yükseldi

MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
%0 Faizli 25.000 TL Müjdesi!
%0 Faizli 25.000 TL Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
'Erdoğan ile Şimşek arasında kriz' iddiasına yalanlama
'Erdoğan ile Şimşek arasında kriz' iddiasına yalanlama
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok
1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Tarımda medya okuryazarlığı neden gelişmiyor?
Tarımda medya okuryazarlığı neden gelişmiyor?
İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!
İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!
MEB mesleki eğitimde 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti
MEB mesleki eğitimde 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti
Maliye IBAN'ları kiraya verenlerin peşine düştü
Maliye IBAN'ları kiraya verenlerin peşine düştü
Bahçeli: Millete, saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır
Bahçeli: Millete, saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır
Art arda 3 operasyon geçirmişti: Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti
Art arda 3 operasyon geçirmişti: Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti
Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
Bu uygulamaya dikkat! Çocuklar için yeni tehlike: SimSimi
Bu uygulamaya dikkat! Çocuklar için yeni tehlike: SimSimi
TBMM'de mesai yeniden başlıyor
TBMM'de mesai yeniden başlıyor
AK Parti'de değişim süreci başlıyor, Erdoğan gereğini yapacak
AK Parti'de değişim süreci başlıyor, Erdoğan gereğini yapacak
AK Parti'den 'Türkiye'yi dinliyoruz' projesi: Oy düşüşü olan kentler mercek altında
AK Parti'den 'Türkiye'yi dinliyoruz' projesi: Oy düşüşü olan kentler mercek altında
Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor
Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor
Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Meclis'te mesai yeniden başlıyor
Meclis'te mesai yeniden başlıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 595 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 595 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 19:09, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 19:09
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 595 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 475 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 605 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,8 artışla 2 milyon 595 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 550 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 453 milyon 540 bin 491,09 lira, işlem miktarı ise 4.603,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 11 milyar 488 milyon 576 bin 734,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.550.000,002.444,15
En Düşük2.475.000,002.350,00
En Yüksek2.605.000,002.482,00
Kapanış2.595.000,002.370.000,00
Ağırlıklı Ortalama2.488.299,242.390,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)11.453.540.491,09
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.603,29
Toplam İşlem Adedi57

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber