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Su ürünleri ihracatında hedef 2 milyar dolar

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı geçen yıl 1,6 milyar doları geçerken sektör 2 milyar dolarlık hedefe odaklandı. 2023'te en fazla ihracat 323,3 milyon dolarla Rusya'ya yapılırken bu ülkeyi 172,4 milyon dolarla İtalya, 154,8 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 11:21, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:10
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Su ürünleri ihracatında hedef 2 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar kategorilerindeki su ürünlerinde ihracat artışı devam ediyor.

Bu alanda 2019'da yaklaşık 962 milyon 233 bin dolar, 2020'de 1 milyar 8 milyon 993 bin dolar, 2021'de 1 milyar 294 milyon 359 bin dolar ve 2022'de 1 milyar 540 milyon 27 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Su ürünleri ihracatı geçen yıl 2019'a göre yüzde 67,6 artış göstererek 1 milyar 612 milyon 724 bin dolara çıktı.

Böylece söz konusu ürünlerde ihracat artışı devam ederken 5 yıllık dönemde yurt dışına toplam satış 6 milyar 418 milyon 335 bin doları buldu.

En çok ihracat Rusya'ya

Geçen yıl dikkate alındığında en fazla ihracat 323 milyon 287 bin dolarla Rusya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 172 milyon 355 bin dolarla İtalya, 154 milyon 813 bin dolarla Birleşik Krallık ve 149 milyon 4 bin dolarla Hollanda izledi.

Su ürünlerinde ihracattaki artışa karşın ithalat dalgalı seyir izledi. 2019'da 182 milyon 114 bin dolarlık ithalat yapılırken tutar 2020'de 143 milyon 104 bin dolar, 2021'de 201 milyon 786 bin dolar, 2022'de 294 milyon 480 bin dolar oldu. Geçen yıl ise ithalat 263 milyon 167 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde toplam ithalat yaklaşık 1 milyar 84 milyon 651 bin dolar olarak gerçekleşti.

İthalatta 72 milyon 273 bin dolarla Norveç ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Malezya ve Fas izledi.

"İhracattaki artışta yetiştiriciliğin gelişmesinin katkısı çok büyük"

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, su ürünleri ihracatındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin, Avrupa'ya en çok alabalık ihracatı yapan ülke olduğunu belirten Özkaya, çupra ve levrek ihracatında da ülkenin ilk sıralarda olduğunu söyledi.

Özkaya, son dönemde Karadeniz somonu üretiminin de artmaya başladığına dikkat çekerek, bu ürünün de ihracat artışına katkı sağlayacağını bildirdi.

İhracatın artması için sürekli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizde balık yetiştiriciliği her geçen yıl artıyor. Bu alana çok fazla destek veriliyor ve yatırım yapılıyor. Su ürünleri ihracatımızın sürekli artmasında yetiştiriciliğin gelişmesinin katkısı çok büyük. Su ürünleri ihracatında hedefimiz kısa sürede 2 milyar doları aşmak."

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