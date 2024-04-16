Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirilen operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.