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Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısı sonrası ortaya çıkan gerilim nedeniyle altına rağbet arttı. Çeyrek, cumhuriyet, yarım ve tam altının ön planda olduğunu belirten Diyarbakır'da HMT Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, "Ortalama günde 5 kilo çeyrek satmamız gerekirken şu an satış yapamıyoruz. Yetkililer Darphane'nin kapasitesini arttırırsa bu sorun ortadan kalkar" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 13:48, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:50
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Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor

İran-İsrail gerilimi nedeniyle altın gramı 3 bin lira seviyelerine kadar çıktı. Diyarbakır'da HMT Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, İran-İsrail gerilimi ve Ortadoğu'daki savaşın etkisinden dolayı altına rağbetin sürekli arttığını kaydetti.

Türkiye'deki borsaların geçtiğimiz pazartesi günü açılmasıyla altın ve dolar paritesinde tekrar aynı seviyelere geldiğini söyleyen Kaya, "Ortadoğu'daki savaş gerginliğinden kaynaklı altının yükselişi söz konusudur. İran-İsrail gerginliğiyse bunu bir üst safhaya çekti. Biz Müslüm ülkelerin borsası bayram sürecinde kapalı olduğu için o yükselişi göremedik ama açık olan borsalarda ise altın çok daha yüksek fiyatları gördü. Ortamın az da yumuşamasıyla beraber altın tekrar düştü biraz. Gram altın bu süreçte ortalama 3 bin lirayı gördü. Bundan kaynaklı halkta bir tedirginlik başladı. Altına yine de talep var" dedi.

"Şu an satış yapamıyoruz"

Halkın yatırım aracı olarak aldığı sarrafiye ürünlerinde ise tedarik sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Kaya, "Öte yandan halk tarafından talep gören sarrafiye ürünleri arasında çeyrek, cumhuriyet, yarım ve tam altın ön planda. Ama bu ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşadığımız için müşteriye satış gerçekleştiremiyoruz. Darphane Genel Müdürüyle de bu konu hakkında görüşme sağladık. Ama maalesef darphanenin üretim kapasitesi kısıtlı olduğu için biz talebi karşılayamıyoruz. Genelde müşterilerimiz yatırım için sarrafiye ürünlerini alıyor. Ortalama günde 5 kilo çeyrek satmamız gerekirken şu an satış yapamıyoruz. Yetkililer Darphane'nin kapasitesini arttırırsa bu sorun ortadan kalkar" diye konuştu.

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