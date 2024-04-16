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Bakan Şimşek, kritik toplantılar için ABD'ye gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kritik toplantılara katılmak için ABD'ye gitti. Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları ile G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak. Ayrıca uluslararası yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 14:08, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:36
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Bakan Şimşek, kritik toplantılar için ABD'ye gitti

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen ve küresel ekonomideki sorunlar ile fırsatların ele alındığı Bahar Toplantıları başladı.

Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde düzenlenen toplantılar, ABD'nin başkenti Washington'da 20 Nisan'a kadar sürecek.

Türkiye'yi temsilen toplantılara katılacak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı.

Şimşek'in yarın Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenecek Küresel Görünüm Forumu'nda yer alması planlanıyor. Perşembe günü de "Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek" başlıklı etkinlikte konuşması öngörülen Şimşek, programları kapsamında G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılacak.

Bakan Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileri, ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenlerin katılacağı toplantılar kapsamında çok sayıda yabancı yatırımcıyla da bir araya gelecek.

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