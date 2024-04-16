Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 14:13, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:04
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen H.B'yi yakaladı.
Firari FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.