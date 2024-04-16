X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir

5651 Sayılı Kanun'da 2020 ve 2022 yılında yapılan değişikliklerde; Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcılarının, ülkemizde yaşayan, Türk vatandaşı olan bir temsilci bulundurması zorunluluğu ve temsilcinin tüzel kişi olması halinde doğrudan sosyal ağ sağlayıcı tarafından sermaye şirketi şeklinde kurulan bir şube olması zorunluluğu da getirilmişti.

X'e en son geçtiğimiz ekim ayında temsilci bildirmediği için önce 10 milyon TL, ardından ise 30 milyon TL idari para cezası verilmiş, 19 Temmuz 2023 tarihinde reklam verme yasağı getirilmiş ve temsilci ataması için 3 aylık süre verilmişti.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ersin Çelik, sosyal medya platformu X'in para cezalarını ödemediği ve temsilci zorunluluğunu halen daha yerine getirmediğini belirterek kısıtlamanın an meselesi olduğunu belirtti. Çelik'in 'X'e kısıtlama an meselesi' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gelinen aşamada yaptırımlara rağmen; idari para cezalarını ödemediği gibi mevcut tutumundan geri adım atmayan X'in, bir sonraki aşama olan internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılmasından başka seçenek görünmüyor.

Bu durumda X, yani Twitter "Türkiye'de kullanılamaz" hale gelecek.

Madem ülkemizde bir yasa var ve platformalar Avrupa'daki benzer yasalara paşa paşa uyuyorlar. Anında reaksiyon gösteriyorlar. O zaman Türkiye de üzerlerine düşeni yapmalılar. Ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekeni yapmalı. Bilişim uzmanlarının deyimiyle, kullanıcılara "tek şeride düşen otoban trafiği" tecrübesi yaşatacak bant daraltma uygulamasının kapıda olduğu da gerçek. Üstelik ufukta, hassas olunması gereken bir seçim süreci de yok.