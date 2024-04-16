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'Para sayma' görüntülerine ilişkin 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında 11 kişi daha "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 16:29, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:30
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'Para sayma' görüntülerine ilişkin 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu çerçevede eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesinde adı geçen eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ifadesinde isimleri geçen eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, avukat Ergün Özer, Serdar Özkan, Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat'ın ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığına müzekkere yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte ve kimden ne kadar bedelle satın alındığına ilişkin belge ve binanın satın alınmasında kullanılan paranın nereden, nasıl temin edinildiği ile paranın satıcıya hangi yolla ödendiğine ilişkin belge ya da makbuzların savcılığa gönderilmesi talep edildi.

Müzekkerede, binanın satın alım sürecinde başlatıldığı ifade edilen "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığı, bu paraların kim tarafından ne kadar ve hangi şekilde bağışlandığı ile bağış paralarının binanın satın alınma sürecinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için söz konusu süreçlere ilişkin belge veya makbuzların savcılığa gönderilmesi istendi.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Hüseyin Köksal ile Turgay Özcan da "şüpheli" olarak ifade vermişti.

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