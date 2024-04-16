Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun Siverek ilçesine bağlı kırsal Gerçek Mahallesi yakınlarda meydana geldi. Haçım Karaca idaresindeki 59 TM 100 plakalı otomobil ile Abdullah Aslantaş yönetimindeki 06 DOY 733 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Haçım Karaca ile Baran Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Abdullah Aslantaş, Medeni Aslantaş, Emrah Aslantaş, Ümran Aslantaş, Bilal Özdemir ile Recep Yıldız bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.