Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, milletvekilleri Tutdere, Köksal, Baltacı ve Önal'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilerek mazbatalarını aldıklarını hatırlattı. Önder, 4 milletvekilinin, Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesi gereğince TBMM Başkanlığına sundukları yazıyı okuttu.

Yerel seçimlerde Adıyaman Belediye Başkanı seçilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kastamonu Belediye Başkanı seçilen CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Meclise sundukları yazıyla belediye başkanlığını tercih ettiklerini bildirdiler.

Meclis Başkanvekili Önder, "Bu tercih sonucunda Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın TBMM üyelikleri, belediye başkanlığını tercih ederek göreve başladıkları tarihler itibarıyla daha önceki uygulamalara da uygun olarak kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.