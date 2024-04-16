Rekabet Kurumu ve Hukuku: Türk-Alman Üniversitesi'nde Konferans

Türk - Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, rekabet hukuku ve uygulamaları alanında önemli bir konferansa ev sahipliği yapıyor. 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 13.30'da gerçekleşecek olan etkinlik, "Rekabet Kurumu ve Rekabet Hukukunun Tanıtımı" başlığıyla düzenleniyor.

Konferansta, sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhat TOPKAYA konuşmacı olarak yer alacak.

Rekabet hukuku, günümüzde iş dünyasının ve tüketicilerin önemli bir meselesi haline gelmiştir. Rekabetin korunması, adil piyasa koşullarının sağlanması ve tüketicilerin haklarının korunması amacıyla etkin bir rekabet hukuku çerçevesinin oluşturulması gerekliliği, hem yerel hem de uluslararası düzeyde giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, Türk - Alman Üniversitesi'nin düzenlediği konferans, rekabet hukukunun temel prensiplerini ve uygulamalarını ele alacak, katılımcılara bu önemli alan hakkında derinlemesine bir anlayış sunacaktır.

Konferansta özellikle Rekabet Kurumu'nun rolü ve işlevleri; Rekabet Kurumu, Türkiye'de rekabetin korunması ve teşvik edilmesi için etkin bir rol oynamaktadır. Bu kurumun faaliyetleri, piyasa rekabetinin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi ve ekonomik adaletin tesis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Başkan Yardımcısı Ferhat TOPKAYA'nın katılımıyla düzenlenecek olan konferansta, katılımcılar Rekabet Kurumu'nun çalışma prensipleri, karar alma süreçleri ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi edineceklerdir.

Türk - Alman Üniversitesi'nin düzenlediği bu önemli etkinlik, rekabet hukukunun temel ilkelerini anlamak ve bu alandaki güncel gelişmeleri takip etmek isteyen herkes için bir fırsat sunmaktadır.

Programın afişi;