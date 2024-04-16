Tatili boyunca 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "9 günlük bayram tatili boyunca hastanelerimizde 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildi. 112 Acil ambulanslarıyla 173 bin 174 vakaya müdahale edildi" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 17:14, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 günlük bayram tatili boyunca hastanelerimizde 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildi. 112 Acil ambulanslarıyla 173 bin 174 vakaya müdahale edildi. Bayram tatilinde sağlık hizmeti veren arkadaşlarıma teşekkürlerimi, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.