MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
%0 Faizli 25.000 TL Müjdesi!
%0 Faizli 25.000 TL Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
'Erdoğan ile Şimşek arasında kriz' iddiasına yalanlama
'Erdoğan ile Şimşek arasında kriz' iddiasına yalanlama
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok
1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine izin yok
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Tarımda medya okuryazarlığı neden gelişmiyor?
Tarımda medya okuryazarlığı neden gelişmiyor?
İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!
İçerisinde aşırı seviyede bor tespit edildi: İsviçre'de Beypazarı sodalarına yasak!
MEB mesleki eğitimde 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti
MEB mesleki eğitimde 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti
Maliye IBAN'ları kiraya verenlerin peşine düştü
Maliye IBAN'ları kiraya verenlerin peşine düştü
Bahçeli: Millete, saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır
Bahçeli: Millete, saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır
Art arda 3 operasyon geçirmişti: Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti
Art arda 3 operasyon geçirmişti: Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti
Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
Bu uygulamaya dikkat! Çocuklar için yeni tehlike: SimSimi
Bu uygulamaya dikkat! Çocuklar için yeni tehlike: SimSimi
TBMM'de mesai yeniden başlıyor
TBMM'de mesai yeniden başlıyor
AK Parti'de değişim süreci başlıyor, Erdoğan gereğini yapacak
AK Parti'de değişim süreci başlıyor, Erdoğan gereğini yapacak
AK Parti'den 'Türkiye'yi dinliyoruz' projesi: Oy düşüşü olan kentler mercek altında
AK Parti'den 'Türkiye'yi dinliyoruz' projesi: Oy düşüşü olan kentler mercek altında
Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor
Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor
Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Şırnak'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Meclis'te mesai yeniden başlıyor
Meclis'te mesai yeniden başlıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artışa gidildiğine ilişkin iddialar üzerine açıklama yaparak, yüzde 8 olan KDV oranın yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye Temmuz 2023 tarihiyle gidildiğini ancak bazı işletmelerin bu oranları istismar ettiğini belirtti. Açıklamada, yeni tebliğ ile söz konusu istismarın önüne geçilmek için adım atıldığı aktarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 18:34, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 18:35
Yazdır
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor

Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddesinde değişiklik yapılacağı yönündeki açıklaması, bu işletmelerde KDV'ye zam yapıldığı yönünde anlaşılınca Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak söz konu iddialara açıklık getirdi.

GİB'in tebliği işletmelere uyarı niteliğinde

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye Temmuz 2023'te çıkarıldığına dikkat çekilerek, söz konusu KDV oranlarının bazı işletmelerce istismar edildiği ve GİB tarafından yayımlanan yeni tebliği ile buna karşı önlem alındığı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Gıdadaki KDV oranının düşük olması, başka sektörler tarafından istismar ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdalarda ve yeme içme hizmetinde %8 olan KDV oranını 2022 yılında gıdalar için yüzde 1'e indirdi. O tarihten sonra bu alan suistimal edilmeye başlandı.

Gıdadaki KDV oranının yüzde 1 olması, yeme içme sektöründe KDV oranının yüzde 10 olması nedeniyle yeme içme sektöründe bulunan lokantaların bir kısmı, bu alanı istismar ediyor ve rekabet eşitliğini bozuyor.

Lokanta veya kafelerin et, su, meyve suyu gibi ürünler satılmış göstererek, yeme içme hizmeti karşılığında yüzde 10 KDV hesaplamaları gerekirken sadece gıda malzemesi satıyormuş gibi yüzde 1 KDV oranından fiş veya fatura çıkışı yaptıkları tespit edildi.

41 bin mükellef denetlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konudaki yoklamaları ve denetimleri artırdı ve yaklaşık 41 bin mükellefi KDV oran uyumsuzluğu yönünden denetledi.

Diğer taraftan denetimler sonucunda bazı marketlerin temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi göstermek suretiyle KDV oranını yüzde 20 yerine yüzde 1 olarak hesapladıkları da tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, istismarın önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek maksadıyla Tebliğ Taslağını internet sitesinde yayınladı.

İstismarın önüne geçilecek

Tebliğ taslağına göre, hizmet sunan lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için %10 oranında KDV hesaplayacaklar.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışların da aynı mahiyette olduğu açıklanmaktadır.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların bu yerlerde yaptıkları satışlar da bu kapsamda olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca Tebliğ Taslağında konu hakkında açıklayıcı örnekler de yer almaktadır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber