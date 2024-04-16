İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla kadın öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 193 gündür devam ediyor. BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi, Gazze Şeridi'ndeki kadınlar hakkında yeni rapor yayınladı. Raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla kadının hayatını kaybettiğini belirterek, hayatını kaybeden kadınların 6 bininin arkalarında 19 bin yetim çocuk bıraktığı ifade edildi.

Söz konusu savaşın "kadınlara yönelik bir savaş olmaya devam ettiği" vurgulanan raporda, hayatta kalan kadınların yerlerinden edildiği, dul kaldığı ve açlıkla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Raporda, Gazze'de 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun "neredeyse hiç yiyeceğinin olmadığı, güvenli suya, tuvaletlere ya da hijyenik pedlere erişiminin olmadığı" belirtilerek, insanlık dışı yaşam şartlarında mücadele verdikleri aktarıldı.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 33 bin 843 kişi hayatını kaybetti, 76 bin 575 kişi de yaralandı.