Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X Sosyal Medya platformu üzerinden yaptığı açıkflamada, "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artışa gidildiğine ilişkin iddialar üzerine açıklama yapmış, bazı işletmelerin bu oranları istismar ettiğini belirtmişti. Yeni tebliğ ile söz konusu istismarın önüne geçilmek için adım atıldığı belirtilmişti.