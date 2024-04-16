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Erdoğan'dan öğretmen atamalarına dair açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 22:42, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 23:54
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Erdoğan'dan öğretmen atamalarına dair açıklama

Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.

Basın mensuplarıyla sohbet ederek, Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, daha sonra gazetecilerle Külliye'nin seyir tepesine yürüdü.

Erdoğan, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Diplomasi trafiğiniz bayram sonrası bir hayli hareketli, gündeminizde neler var?" sorusu üzerine Erdoğan, "Mesela Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Tanzanya, Afrika'nın önemli bir ülkesi. Bu nedenle onun Türkiye'ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor." diye konuştu.

Erdoğan, Bağdat ziyaretinde hangi konuların ele alınacağına ilişkin soru üzerine, özellikle Irak tarafının bu ziyarete çok önem verdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor."

- "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin netleşip netleşmediğine ilişkin soruya Erdoğan, "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir." yanıtını verdi.

Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna ise "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." şeklinde yanıtladı.

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