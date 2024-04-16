TBMM Genel Kurulu'nda 'İsrail ile ticaret' tartışması

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel kurulda CHP'nin 'İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara rağmen Türkiye'nin İsrail ile ticaretini sürdürmesinin neden ve sonuçları' başlıklı önerisi, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında tartışmalara neden oldu.

VELİ AĞBABA: NAMAZ KILARKEN İSRAİL'İN UÇAKLARINA MAZOT SATMAYA DEVAM ETTİNİZ

CHP grup önerisinin gerekçelerini açıklamak üzere kürsüye gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "AK Parti hükümetinin dış politika konusunda birçok yanlışını söyleyebiliriz, hatta saatlerce konuşabiliriz. Ancak Gazze bombalanırken İsrail'le yapılan ticaretteki ikiyüzlülüğü anlatacak cümle bulamıyorum. Katliam başladığından beri Meclis'te en az 10 araştırma önergesi verildi ve İsrail'le ticari ilişki hep inkar edildi, hatta tam bu kürsüde bir milletvekili arkadaşımız Hasan Bitmez, hayatını kaybetti. Ona rağmen inkar etmeye devam ettiniz; İsrail'le al veriniz bitmedi. Sonra 9 Nisan'da tepkiler yükselince bir kararnameyle İsrail'le ticaret yaptığınızı itiraf ettiniz. 1 Ocak sabahı İstanbul'da, sabah namazından sonra İsrail'i protesto eden büyük bir miting düzenlediniz, namaz kılarken İsrail'in uçaklarına mazot satmaya, benzin satmaya devam ettiniz; şu ikiyüzlülüğü, şu rezilliği düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan Gazzeli çocuklar için diğer taraftan İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar; yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe, yazıklar olsun" dedi.

ÖZLEM ZENGİN: AMERİKA'YA KIZMAK YERİNE AK PARTİ'YE KIZIYORSUNUZ

Ağbaba'ya cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu Meclis'te Filistin tarafı olmayan var mı? Sizin yaptığınız konuşmalarda asla İsrail'e itiraz etmiyorsunuz. Asıl faili gizliyorsunuz. Çocukları öldüren İsrail'e kızmak yerine, Amerika'ya kızmak yerine AK Parti'ye kızıyorsunuz. Asıl siz sahtekarlık yapıyorsunuz. Burada yapılan konuşmalarda 'Ey İsrail dur' demiyorsunuz. Bakın Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklama burada, asla ama asla uçak yakıtı göndermiyor. Türkiye'ye gelmiş olan özel uçaklar uluslararası hukuka göre kalkıp geri gitmesi lazım. Havacılık bilginiz varsa o alınan yakıtla ancak yarım saat ile bir saat gidebilirsiniz. Buradan Filistin'e ne göndermek istiyorsanız muhakkak suretle İsrail gümrüğüyle göndermeniz gerekiyor. Sizin amacınız sadece iç siyaset için bir malzeme üretmek. Bizim ve Sayın Cumhurbaşkanımızın amacı barışı ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamaktır" dedi.

SELCAN TAŞÇI: İSRAİL'İN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER TÜRLÜ ÜRÜN 9 NİSAN'A KADAR SATILMIŞ

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, CHP'nin sunduğu grup önerisi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı 9 Nisan'dan itibaren İsrail ile ticarete kısıtlama getirildiğini açıklarken maalesef katliamın başladığı günden bu yana katliamcı İsrail'in ihtiyaç duyduğu her türlü ürünün satışına tam gaz devam edildiğini açıklamış oldu aslında. İsrail; çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek sivil ayırmadan Gazze Şeridinde nefes alan her kim ve ne varsa katlederken Filistin için ağıt yakmakta, nutuk atmakta ve miting düzenlemekte birinci olan AK Parti iktidarı tarafından yönetilen Türkiye'nin, İsrail'e uçak ve jet yakıtı göndermeye devam ettiğini açıklamış oldu. İsrail'in 33 binden fazla insanı katlettiği günler, geceler ve aylar boyunca pek ala mühimmat yapımında kullanabilecek olan envai çeşit demir, metal ve çelik malzemeyi katil İsrail'e göndermeye devam etmişsiniz" dedi.

ALİ FAZLI KASAP: MESCİD-İ AKSA'YI ÇEVİREN DİKENLİ TELLER TÜRKİYE'DEN GİTTİ

Saadet Partisi Grubu adına öneri hakkında konuşan Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, "Altı ay geçti, 30 bin ölü var; siz hala yoksunuz. Ya 'Konuşulan usulen' diyorsunuz, AK Parti Grubu'nda saysam 10 kişi var. İsrail veya Filistin sizin hassas noktalarınız, kırmızı çizgimiz değil miydi? CHP grup önerisine Grup Başkanvekiliniz 'Usulen' dedi, ya usulense gelin beraber konuşalım, daha usulen olmayan, daha ciddi, daha samimi şekilde konuşalım bunu. Neden 'Usulen' deyip yok ediyorsunuz? Mescid-i Aksa'yı çeviren dikenli teller Türkiye'den gitti. Jet yakıtı falan diye küçümsediniz. Eti Madenden, hani stratejik maden var ya, bor. Geçen ay borun gemiler dolusu İsrail'e ihracat yapıldığını biliyor musunuz? Hani yapılmamıştı? Hani yalandı? Yalancının mumu ne kadar çabuk sönüyor değil mi? Gaz yakıtı, jet yakıtı. Ama İsrail'e gemiler dolu" diye konuştu.

İYİ PARTİLİ OLGUN: İYİ PARTİ ORDU'DA ORGANİZE BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALDI

İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin sunduğu grup önerisinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ise şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Ordu ilimizde İYİ Parti organize bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Seçim çevresinde oy kullanan 485 bin 819 kişi olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok üzerinde geçersiz oy pusulası tespit edilmiştir. Sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçim türünde 30 bin 660 geçersiz oy pusulasının var olduğu kayıtlara geçmiştir. Seçim evraklarının güvenliği açısından şüphe uyandırmış olup farklı sandıklara, farklı sandıklardan oy pusulaları ve zarfların girmiş olabileceği şüphesini doğurmaktadır."

MUSTAFA HAMARAT: ORDU İLİNDE SEÇİMLER BAĞIMSIZ YARGI GÖZETİMİNDE YAPILDI

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'a cevaben, "Öncelikle Ordu ilimizin böyle bir konuyla gündeme gelmesinden duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum ve bunu bu şekilde gündeme getirenleri kınıyorum. Bağımsız yargı gözetiminde gizli oy açık sayım, her partinin temsilcisi sandık başında, olaysız şaibesiz çok güzel bir seçim yaşadık. Ancak herkes kaybettiği seçimi şaibeli ilan ederse o zaman demokrasi kültürümüzü sorgulamak noktasına gelmiş oluruz. Bu önergede ilk cümle çok doğru, 31 Mart'ta sandığa gidildi, oylar kullanıldı. Bundan sonra yanlış başladı. Kayda geçmiş hiçbir olay yok iken nasıl bir şaibe çıkarılmaya çalışılıyor bunu anlamak güç. Ordu'da bu işleri yapmaya mahir olabilecek bir kişi varsa o da zaten sizin adayınız. AK Parti içerisinde böyle düşünen bir tane partili bile bulamazsınız" dedi.