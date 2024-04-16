FETÖ üyeliğinden aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 23:09, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 23:54
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü H.H.Ş'nin ilçede olduğunu belirledi.
Firari H.H.Ş, düzenlenen operasyonda yakalandı.
H.H.Ş, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.