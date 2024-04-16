8. kattan düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Giresun'un Espiye ilçesinde 8. kattaki evlerinin balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 23:37, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 23:38
Çam Mahallesi'nde bulunan bir binanın balkonunda oynayan 1.5 yaşındaki Mercan Kartal, 8. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çevredekiler yardıma koşarken 112 Acil'e haber verildi. Ağır yaralanan bebek 112 Acil ekibi tarafından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.