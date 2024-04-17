Öğretmenlerin emeklilik ön başvuruları 22 Nisan'da başlıyor

Söz konusu yazıda; "Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim öğretim kuramlarında Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) sınıfında görev yapan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin emeklilik işlemleri 29.08.2018 tarihli ve 16833931-903.06.01-E. 15129618 (2018/15) sayılı Genelge çerçevesinde Haziran ve Temmuz aylan itibarıyla yürütülmektedir.

Bu kapsamda, yaş ve hizmet yönünden gerekli şartlan taşıyan ve emeklilik başvurusu yapma hakkına sahip söz konusu personelden Sosyal güvenlik Kurumu Başkanlığınca yürütülecek emeklilik işlemlerinin süreç yönetimi açısından; hatasız, seri, yığılmaların önlenmesi ve zaman geçirilmeksizin iş ve işlemlerin sonuçlandırılmasının sağlanabilmesi için elektronik ortamda eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden emeklilik ön başvurusu alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu çerçevede, eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden 2024 yılı Haziran-Temmuz emeklilik döneminde başvuru yapmak isteyenlerin MEBBİS e-Personel Kişisel Bilgi Modülü "Emeklilik Ön Başvuru" ekranından 22 Nisan 2024 - 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında emeklilik ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, bununla birlikte emeklilik ön başvurusu yapan ve/veya yapamayan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden yazılı emeklilik talep dilekçelerinin kabulü ise 29.08.2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Genelgenin A. Emeklilik Başvuruları 1 inci maddesine göre yapılacaktır." açıklamalarında bulunuldu.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR