Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 00:48, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 03:49
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre; 16 Nisan günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.