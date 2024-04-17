Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 07:21, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 07:22
Artvin-Ardahan kara yolunun Varyant mevkisinde Çoruh Vadisi kenarındaki vahşi çöp depolama sahasında metan gazı patlaması nedeniyle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.