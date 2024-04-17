İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ın Haseke'deki Daşişa karargahı ile bağlantıları olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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