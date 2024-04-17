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Şarjda tutulan süpürge patladı, ev sahibini itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir evde prizde tutulan şarjlı süpürge patladı. Patlama yangına neden oldu. Korkuyla uyanan ev sahibi, kendini balkona attı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ev sahibi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 09:44, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:46
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Şarjda tutulan süpürge patladı, ev sahibini itfaiye kurtardı

Kocaeli'de şarjlı süpürge patladı, evde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık Caddesi'nde bulunan binanın 3'üncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, prize takılı olan şarjı süpürgenin patlamasıyla evi duman sardı.

O sırada evde uyuyan U.K. korkuyla uyandı.

Evi dumanla kaplı gören ev sahibi balkona çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkonda mahsur kalan U.K'yi itfaiye aracıyla sepete alınarak aşağıya indirdi.

Dumandan etkilenen U.K'ye oksijen verilerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri ise evdeki dumanları tahliye etti.

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