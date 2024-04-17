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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kamuda tasarruf konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 10:14, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:08
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kamuda tasarrufun kendileri için öncelikli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Mevcut harcamaların verimli hale getirilmesi boyutu da var." şeklinde konuştu.

"Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz. Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma.

Yani tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var."

"Yasaya ihtiyaç duyulan konular da var"

Bu konuda epeyce mesafe alındığına değinen Yılmaz, yasaya ihtiyaç duyulan konuların da olduğunu dile getirdi.

"Epeyce bir mesafe alındı. Mehmet Bey'in yurt dışı programı var, bu dönüşünde ilgili diğer kurumlarımızla birlikte bir araya gelip sonuçlandıracağız.

Yasaya ihtiyaç duyulan konular olduğu gibi ihtiyaç duyulmadan yapılacaklar da var. Konusuna göre, yani genelgeyle yapılacak iş var, idari kararla yapılacak iş var. Uygulamayla olacak işler var. Yasayla olan kısımlar da olabilir tabii."

"Ekonomi programımız güçlü şekilde sürüyor"

Ekonomik programla ilgili soruları da yanıtlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Merkez Bankası epey rezerv biriktirdi. Yol haritamız belli, ekonomi programımız güçlü şekilde sürüyor" dedi.

Seçimsiz bir döneme girildiğini hatırlatan Yılmaz, bunun orta ve uzun vadeli konulara yoğunlaşmak için bir imkan olduğunu söyledi.

Ekonomideki reform adımlarını değerlendiren Yılmaz, "OVP'ye uygun zamanla peyderpey hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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