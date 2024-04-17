Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bitlis emniyet müdürü hakkındaki eleştiriyi paylaşan bir polisin Trabzon'dan Bitlis'e götürülerek gözaltına alındığını söyledi.

Bakan'ın Twitter paylaşımına göre söz konusu polis memuru, 'Bombacı Mülayim' mahlasıyla Twitter'da polis ve asker haklarını dile getiriyordu.

Buna göre 'Bombacı Mülayim', Bitlis'teki bir polis memurundan kendisine gelen mesajı sosyal medyada paylaştı. Söz konusu mesaj, Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve polis memuru eşini eleştiriyordu.

Bakan'ın aktardığına göre 14 Nisan'da Şekeroğlu'nun talimatıyla Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'ndan bir komiser ve birkaç polis, 'Bombacı Mülayim'i gözaltına almak için yaşadığı Trabzon'a gitti.

CHP'li vekil, Trabzon'da çıkartılan arama kararıyla gözaltına alınan 'Bombacı Mülayim'in, daha sonra Bitlis'e getirildiğini ve yarın sabah ifadesi alınmak üzere hakkında ek gözaltı süresi çıkarıldığını aktardı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"13.04.2024 tarihinde sosyal medya platformu X (twitter) üzerinden 'BombacıMülayim01' isimli kullanıcı tarafından; 'Bitlis İl Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu' tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, hesabın kullanıcısının, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru V. K. olduğu belirlenmiştir.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda adı geçen şahıs, 15.04.2024 tarihinde ikamet ettiği Trabzon ilinde yakalanmıştır. Şahıs; Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınmıştır.

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konulmuş; şahıs gerekli adli işlemler için görevli memurların nezaretinde ilimize getirilmiştir.

Şahsın el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği görülmüştür. Yürütülen soruşturmada şahsın hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdur olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca yapılan incelemelerde adı geçen şahsa ilimizle ilgili asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen Bitlis ilinde görevli polis memurları S. B. ve O. Z. 16.04.2024 tarihinde gözaltına alınarak soruşturma işlemleri adli makamlarca devam etmektedir."

Öte yandan "Bombacı Mülayim" isimli sosyal medya hesabının erişime engellenmesi de dikkat çekti.