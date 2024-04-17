Dolar günü 32,51 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 32,51 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 17:42, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,5020
|32,5030
|32,5100
|32,5110
|Avro
|34,5770
|34,5780
|34,5890
|34,5900
|Sterlin
|40,4160
|40,5330
|40,5050
|40,6220
|İsviçre Frangı
|35,5750
|35,7530
|35,6120
|35,7910
|ANKARA
|ABD Doları
|32,4720
|32,5520
|32,4800
|32,5600
|Avro
|34,5370
|34,6170
|34,5490
|34,6290
|Sterlin
|40,3560
|40,5660
|40,4450
|40,6550