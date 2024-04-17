Dolar günü 32,51 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,5020 32,5030 32,5100 32,5110 Avro 34,5770 34,5780 34,5890 34,5900 Sterlin 40,4160 40,5330 40,5050 40,6220 İsviçre Frangı 35,5750 35,7530 35,6120 35,7910 ANKARA ABD Doları 32,4720 32,5520 32,4800 32,5600 Avro 34,5370 34,6170 34,5490 34,6290 Sterlin 40,3560 40,5660 40,4450 40,6550