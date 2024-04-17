Bakan Işıkhan duyurdu: Hibeyi 400 bin liraya yükselttik

Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltiyoruz."

Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL'den 300 bin TL'ye,

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 150 bin TL'den 400 bin TL'ye,

"İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artırıyor, kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağlıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik desteklerin artırıldığını söyledi.

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