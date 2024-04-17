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Martta yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı

Türkiye genelinde mart ayında yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 11:28, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:07
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Martta yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Mart ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, mart ayında yağışlar, geçen yılın altında gerçekleşti.

Türkiye genelinde geçen yıl martta metrekareye 95,5 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemde metrekareye düşen yağış miktarı ise 69,5 kilogram oldu.

Ancak Türkiye genelinde mart ayı yağışı, 1991-2020 yıllarını kapsayan yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Rapora göre, bu sene mart ayındaki yağışlar uzun yıl ortalamasına göre yüzde 14 arttı.

İç Anadolu Bölgesi'nde martta yağışlar, mevsim normali civarında, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde mevsim normalinin altında yağış görüldü.

Akdeniz Bölgesi son 11 yılın en düşük mart ayı yağışını aldı. En fazla artış gösteren bölge ise yüzde 54 ile Doğu Anadolu Bölgesi oldu.

Antalya'nın batısı, Konya'nın güneyi, Isparta, Bilecik çevrelerinde yağışlarda da yer yer yüzde 40'a varan azalma gözlendi.

- En az yağışı Kırıkkale aldı

İl geneli yağışlarda en az yağış metrekareye 29 kilogramla Kırıkkale'de, en fazla yağış metrekareye 207,9 kilogramla Şırnak'ta kaydedildi.

Yağışlar, Antalya, Karaman ve Mersin'de ise son 11 yılın en düşük seviyesinde tespit edildi.

Yağışlı gün sayısı martta Türkiye genelinde ortalama 12,8 gün olarak kaydedildi.

Yağışlı gün sayıları, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde 20-25 gün aralığında, Ege Bölgesi'nin güneyi, Akdeniz Bölgesi'nin ortası ve batısında ise yer yer 10 günün altında gerçekleşti.

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