Cari denge şubatta açık verdi

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
AK Parti, beş alanla ilgili kanun teklifleri hazırlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta hafif düştü
Yargıtay Başkanı 19. turda da seçilemedi
Yargıtay Başkanı 19. turda da seçilemedi
Emeklilere yeni destekler gündemde
Emeklilere yeni destekler gündemde
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'tasarruf' açıklaması
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek ABD'de kritik temaslarda bulunacak
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
10 yıldır bekleniyordu: İhracatta yeni kara harekatı başlıyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
'Şatafatlı' görüntüler MKYK masasında: Erdoğan'ın teşkilatı uyarması bekleniyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Yaz geldi, gözler kiralara çevrildi! Yüzde 25 muamması tedirgin ediyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Hükümet, ekonomiye neşter vurmaya hazırlanıyor
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Ali Yalçın: '68 Bin Öğretmen Ataması' diyen meslektaşlarımız duyulmalı
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
Bakan Şimşek: KDV oranlarında artış yapmadık
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
DMM: CPF'de LGBTİ'nin desteklenmesi söz konusu değildir
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
MB'nin en büyük önceliği enflasyon ve rezerv biriktirmek
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Erdoğan: Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları kapandı
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
Bakanlıktan açıklama: KDV'ye zam yok, vergi istismarının önüne geçiliyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Beypazarı'ndan 'bor miktarı yüksek' iddialarına açıklama
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Belediye başkanı seçilen CHP'li 4 vekilin, milletvekilliği sona erdi
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
Bakanlıktan, DB kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
X, para cezasını ödemedi, bant daraltma gelebilir
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
Altına rağbet arttı, kuyumcular yok satıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Cari denge şubatta açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler hesabı şubat ayında 3,27 milyar dolar açık verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 11:36, Son Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:14
Yazdır
Cari denge şubatta açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de cari denge şubat ayında beklentilerin altında açık verdi.

Cari işlemler hesabı şubat ayında 3,27 milyar dolar açık verdi. Cari dengenin 3,65 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.1 milyar dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.75 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 142 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 4.4 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 381 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 957 milyon dolar oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber