Depremde 100 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı

Soruşturma kapsamında, Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı'nın yıkılan A ve B bloklarında inceleme yapan Karadeniz Teknik Üniversitesinden gelen raporlar doğrultusunda asli kusurlu bulunan yapının fenni mesulü ve statik proje müellifi Binzet gözaltına alındı.

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