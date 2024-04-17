Eşinin görevi dolayısıyla Diyarbakır'a gelen kadın muhtar oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğan ve büyüyen Dilek Dere, Bandırma Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı bitirdi.

Evlenen ve yaklaşık 8 yıl önce kamu görevlisi eşinin tayini dolayısıyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine yerleşen bir çocuk annesi 32 yaşındaki Dere, yaşamını sürdürdüğü Körhat Mahallesi'nde yaşayanlara hizmet sunmak için 31 Aralık Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde muhtarlık yarışına girme kararı aldı.

Seçim çalışmaları süresince mahalledekilerin desteğini alan Dere, iki rakibini geride bırakarak muhtar seçildi.

Bağlar ilçesinde seçilen 3 kadın muhtardan biri olan ve mazbatasını alan Dere, görevine başladı.

- "Diyarbakırlı oldum, Kürtçe öğreneceğim"

Dilek Dere, AA muhabirine, eşinin görevi gereği 8 yıldır Diyarbakır'da yaşadıklarını söyledi.

Mahallesindeki insanlara faydalı olmak için muhtar olmaya karar verdiğini ifade eden Dere, bu fikrini paylaştığı eşinin de kendisine destek verdiğini belirtti.

Dere, seçimde iki erkek rakibinin olduğunu dile getirerek, "Tek kadın adaydım. Zorlu bir süreçti ama çok şükür hepsini aştık. Halkın desteğiyle şu an buradayım, görevimin başına geçtim." dedi.

Göreve geldikten sonra tebrik ziyaretlerinin başladığını anlatan Dere, Kürtçe bilmediğini, Kürtçe konuşan vatandaşlarla da azaları aracılığıyla anlaştığını belirterek, şöyle dedi:

"Sağ olsunlar teyzeler, amcalar, ablalar, ağabeyler beni ziyarete geldi. İnşallah muhtarlık sürecinde Kürtçe öğreneceğim ve onlarla daha güzel iletişim kuracağım. Beni çok mutlu ettiler ve motivasyonumu artırdılar. Her zaman bekliyorum, başımın üzerinde yerleri var. Bu kente kalıcı olarak yerleştim, Diyarbakırlı oldum. Allah ömür verdiği sürece de Diyarbakırlıyız."

Seçim sürecinde şehit Gaffar Okkan'ın hemşehrisi olduğunu öğrenenlerin kendisini kucakladığını dile getiren Dere, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Dere, "Çok mutlu oldum. Gaffar Okkan Diyarbakır halkını nasıl kucakladıysa, Körhat Mahallesi'ndeki bütün halkı o şekilde kucaklamak, onlara faydalı olmak istiyorum." diye konuştu.

- "Diyarbakır halkı onu unutmadı, unutturmayacağız da"

Şehit Okkan'ın görev yaptığı bu kentte vatandaşlar tarafından sevilip sayıldığını anlatan Dere,"Şehidin adını duyduklarında saygıları, hürmetleri, minnetleri devam ediyor. Ailesi de bunu duysun ve bilsin ki Diyarbakır halkı onu unutmadı, unutturmayacağız da. Onun hemşehrisi olarak adını hep dile getireceğiz. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır halkının gönlünde nasıl taht kurduysa ben de halkın gönlünde taht kurmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

- "Mahallede okuma oranını artırmak istiyorum"

Mahalledeki sorunlarla ilgilenip, çözüm noktasında ilgili yerlerle iletişim kuracağını belirten Dere, güzel hizmetler yürütmeyi hedeflediğini söyleyerek, "Mahallede okuma oranını artırmak istiyorum. Kendi ayakları üzerinde duran kadınlar, kızlar olsun istiyorum. Kadınlara yönelik dikiş-nakış, üretim ve okuma kursları açabiliriz. Herkesi muhtarlığa bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Dilek Dere'yi tebrik etmek için muhtarlığa gelen mahalle sakinlerinden Remziye Çiftçi (65), kendisine yeni görevinde başarı dilediklerini söyledi.

Şehit Emniyet Müdürü Okkan'a Allah'tan rahmet dileyen Çiftçi, "Diyarbakırlılar olarak Gaffar Okkan'ı çok seviyorduk, o da bizi seviyordu. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. Muhtarımız Gaffar Okkan'ın hemşehrisidir. Allah onu korusun, başımızdan eksik olmasın. Muhtarımızı çok seviyoruz." diye konuştu.

Uğurcan Akgül (19) de Okkan'ın hemşehrisinin muhtar seçildiğini duyar duymaz kendisini tebrik etmek için muhtarlığa geldiğini belirtti.

Okkan'ın Diyarbakırspor'a çok katkısı olduğunu dile getiren Akgül, "Muhtarımız, Gaffar Okkan'ın emanetidir." ifadesini kullandı.

Esnaf Mehmet Salih Yalçın ise muhtar Dilek Dere'nin Hendekli ve kadın olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gaffar Okkan'a sevgimiz devam ediyor. Onu da kızımız olarak göreceğiz. Kendisinden adaletli olmasını ve ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerine destek sunmasını bekliyoruz." dedi.