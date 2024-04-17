Erdoğan: Allah ömür verdikçe Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değindi.

Erdoğan, "Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana hem Gazze'de hem Batı Şeria'da insanlık dışı bir soykırımı icra ediyor. İsrail, batıdan aldığı koşulsuz destekle büyük bir şımarıklık, büyük bir pervasızlık içinde insanlık tarihine şimdiden utançla yazılmış bir katliam yürütüyor. dedi.

Seçim sürecinde de seçim sonrasında da birtakım merkezlerden şahsına ve AK Parti'ye yönelik bazı insafsız, izansız ithamlarda bulunulduğunu belirten Erdoğan, "Bu ithamların, bu alçak iftiraların üzülerek söylemeliyim ki bazı çevrelerde karşılık bulduğunu hatta bize karşı kullanıldığını da gördük." diye konuştu.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz Gazze'de yaşanan zulmü 7 Ekim'de öğrenmedik"

Birileri yalan olduğunu bal gibi bildikleri iddialar üzerinden bizi, partimizi, hükümetimizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini töhmet altında bıraktı. Hatta bazı sözde partiler ne yazık ki bu konuda bizim nasıl tavır takındığımızı bildikleri halde bizi kalkıp eleştiri yağmuruna tuttular. Bakınız bunu gerçekten söylemek istemezdim, bunu söylemeye gerek duymazdım ama mecbur kaldım. Hiç kimse ne şahsımın ne de bu kutlu kadronun Filistin meselesindeki sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir.

Bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiş, bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur. Biz birileri gibi Filistin'in yerini, Gazze'de yaşanan zulmü, Filistinli kardeşlerimize yönelik işgal ve katliam politikasını 7 Ekim'de öğrenmedik. Yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her bir safhasında Filistin'i kutlu bir emanet gibi daima yüreğimizde taşıdık. Bu hareket, bu parti, dğer bir çok ilkenin yanında Filistin davasını sorgusuz, sualsiz, şartsız omuzlama ilkesi üzerinde yükselmiştir. Şunu da belirtmek durumundayım biz Filistin davasını sadece savunmuş değil, bu uğurda çok ağır bedeller de ödemiş bir hareketiz, böyle bir kadroyuz.

"Dünyada hiç kimse konuşmazken biz çıktı Hamas terör örgütü değil dedik"

Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyi dertleşeceğiz, konuşacağız. Unutmayın 12 Eylül darbesi, Konya'daki Kudüs mitinginin ardından geldi. Unutmayın, 28 Şubat darbesi Sincan'daki Kudüs gecesinin ardından geldi. Unutmayın MİT'e yapılan operasyon, 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz ihaneti, Siyonizm'in uşağı vatan haini FETÖ tarafından bizim Filistin hassasiyetimizi kırmak için yapıldı. Bakınız biz bundan 15 yıl önce kimse cesaret edemezken şu anda sözde partileri olanlar da dahil Davos'ta katillerin yüzüne açık yüreklikle 'One Minute' dedik. Dünyada hiç kimse konuşamazken biz çıktık Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş grubudur dedik.

Birleşmiş Milletler kürsüsünden son 70 yılda İsrail'in Filistin'in topraklarını nasıl adım adım işgal ettiğini haritalarıyla ortaya koyduk.