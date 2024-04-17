İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demirer istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Taner Demirer istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Demirer, İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını ve partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Demirer, "CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ve kurmayları tarafından yerel seçim öncesi getirilen işbirliği teklifini GİK toplantımızda destekledim ve canla başla işbirliğine eveti savundum, ancak azınlıkta kaldım. Maalesef partimizin çoğu GİK üyeleri tarihi öneme haiz o toplantıda günümüz siyasetinin önemli bir düsturu olan kazan-kazan stratejisini göz ardı ettiler" dedi.