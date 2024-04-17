YSK, CHP'nin 3 ilçe için yaptığı başvuruları reddetti

YSK, siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı itiraz başvurularını görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kurul, CHP'nin, Adana Pozantı'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı başvuru hakkında ret kararı verdi.

Kurul ayrıca CHP'nin, Konya'nın Hadim ve Ardahan'ın Çıldır ilçeleri için yaptığı olağanüstü itiraz başvurularını da kabul etmedi.